Esordio europeo a Lussemburgo, al Consiglio Energia, per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'obiettivo, spiega il ministro, è arrivare ad avere un benchmark alternativo al Ttf, Title Transfer Facility, il riferimento per il prezzo del gas in Europa, e definire un "corridoio" di oscillazione per il prezzo del metano. Ma non è detto che arrivino decisioni oggi: "Valutiamo", risponde.