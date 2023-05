Esoscheletro da lavoro sempre più diffuso: riduce del 30% lo sforzo muscolare

Come funziona il Mate-XT di Comau, giunto alla terza versione e appena adottato da un colosso USA in Brasile

Mate-XT è un esoscheletro indossabile per gli arti superiori prodotto da Comau, un'azienda del gruppo olandese Stellantis. il Mate-XT è stato scelto dal colosso statunitense John Deere (tra i maggiori produttori di macchinari agricoli). Lo scopo è assicurare il benessere, alleviare lo stress fisico e ridurre i rischi ergonomici ai propri lavoratori impegnati nel settore logistico. In particolare, il Mate-XT offrirà supporto ai dipendenti John Deere in Brasile presso il centro di distribuzione a Campinas, nello stato di San Paolo. Lavorando con John Deere per implementare l'esoscheletro nelle sue operazioni quotidiane, Comau ha organizzato un corso di formazione pratico per ottimizzare l’utilizzo del dispositivo indossabile.

L’esoscheletro di Comau è arrivato nel 2022 alla sua terza versione dal 2018, il Mate-XT 4.0. Il dispositivo si indossa come uno zaino e replica i movimenti fisiologici dell’operatore. Secondo valutazioni Comau, riduce l'attività muscolare della spalla fino al 30% e lo sforzo percepito, come riferito da oltre il 50% dei lavoratori che ha osservato miglioramenti positivi nella qualità del lavoro. L'azione dell'esoscheletro sostiene i muscoli della schiena creando così benefici grazie ad una significativa riduzione dello sforzo fisico. Nella sua concezione iniziale, Mate era pensato il settore automotive. I feedback di imprenditori, manager e addetti ai lavori hanno aperto la via ad altri impieghi dove gli addetti devono assumere posizioni faticose. Il dispositivo, proprio per questo, ha iniziato a essere adottato in altri settori tra cui: automotive, carpenteria, edilizia, agricoltura, assemblaggio, logistica.