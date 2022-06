Esperto militare ucraino: "Probabile che Bielorussia si stia preparando a entrare in guerra"

È probabile che la Bielorussia si stia attualmente preparando ad entrare in guerra contro l'Ucraina. Lo ha affermato l'esperto militare Oleg Zhdanov durante la maratona informativa televisiva quotidiana. "Dirò che è del tutto possibile che la Bielorussia si stia attualmente preparando ad entrare in questa guerra. Putin ha davvero molta influenza per fare pressione su Lukashenko. Penso che farà del suo meglio per evitare questo passaggio e almeno fino al 1 luglio, quando è in programma il vertice della Csto, questo ordine potrebbe non essere dato ", ha affermato l'esperto, aggiungendo che è impossibile non prestare attenzione alla preparazione al combattimento delle truppe bielorusse al confine.

"D'altra parte - ha aggiunto - Lukashenko dona munizioni e, sembra, anche altro equipaggiamento all'esercito russo. Questo indicherebbe il contrario, perché infatti dare munizioni alla vigilia dell'invasione?. Non è logico". Zhdanov ha sottolineato che lascia ancora la possibilità di un intervento al 50 per cento, ma ha aggiunto che Putin farà di tutto per costringere Lukashenko a entrare effettivamente in questa guerra.

Inoltre, ha notato che la Bielorussia è già un membro di questa guerra, ma che Lukashenko si trattiene ancora sul coinvolgimento delle forze armate bielorusse. "Ha davvero fornito tutte le infrastrutture militari per attaccare l'Ucraina - ha detto ancora Zhdanov - L'unica cosa su cui si trattiene Lukashenko è l'ultimo passo: l'unica istituzione che non è coinvolta in questa guerra sono le forze armate bielorusse, che ancora non hanno attaccato l'Ucraina. Questo è un passo molto importante per Putin, perché sta dando alla Federazione Russa la possibilità di aprire un secondo fronte e saremo costretti a ritirare alcune delle nostre forze dall'Est".