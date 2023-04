Esplode fattoria in Texas, morte 18mila mucche - Video

Circa 18.000 mucche sono state uccise nell'esplosione di una fattoria del Texas all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono le autorità locali. Nell'incendio, che ha coinvolto il caseificio di Southfork vicino alla città di Dimmitt, anche una persona è rimasta ferita in modo grave. "Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo", ha dichiarato il commissario statale per l'agricoltura Sid Miller.

L'origine dell'esplosione non è stata ancora determinata, ma lo sceriffo della contea di Castro, Sal Rivera, ha detto alla Cbs che probabilmente un sistema di scarico dei fumi del letame, che ha descritto come "un vuoto che risucchia il letame e l'acqua", potrebbe essersi "surriscaldato".

Le foto pubblicate dall'ufficio dello sceriffo mostrano un enorme colonna di fumo nero che si alza da terra. Quando la polizia e il personale di emergenza sono arrivati ​​sul posto, hanno trovato una persona intrappolata che ha dovuto essere soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni critiche. La maggior parte del bestiame è andato perduto dopo che l'incendio si è diffuso in un'area in cui le mucche erano tenute prima di essere portate in un'area di mungitura e poi in un recinto.

In una dichiarazione inviata alla Bbbc, l'Animal Welfare Institute con sede a Washington DC ha affermato che, se confermato, un bilancio delle vittime di 18.000 mucche sarebbe "di gran lunga" l'incendio più mortale che coinvolge il bestiame da quando ha iniziato a tenere le statistiche nel 2013. Secondo l'AWI, quasi tre milioni di animali da allevamento sono morti negli incendi negli Stati Uniti tra il 2018 e il 2021.