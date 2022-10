Esplorare il Communityverse

Per trattare di Communityverse daremo la parola agli esperti, ai pionieri della prima ora, come il giornalista Emilio Cozzi che modererà il dibattito “Cryptoscettici Vs Cryptosostenitori”, evento che metterà a confronto sostenitori di queste nuove tecnologie con chi non crede alla realtà che rappresentano.

Naturalmente vista la tipologia di festival, uno degli argomenti sarà l’arte e la creatività, assieme a tematiche più allargate come quelle tecniche, ambientali, etiche e sociali. Tra gli ospiti degli incontri: Lorenzo ‘LRNZ’ Ceccotti, artista e illustratore, Fabio Gadducci, Docente di Informatica all’Università di Pisa, Edoardo Degli Innocenti, Head of Business Development di Young Platform, il primo crypto exchange italiano, Andrea Concas, Founder e CEO di Art Rights, Marco Crotta, Blockchain Expert e founder del blog Blockchain Cafè, Francesco Vincenti, Business Developer per Somnium Space e fondatore di Sewer Nation, una delle prime DAO (Decentralized Autonomous Organization) in Italia, Marco Dodaro, Presidente dell’ObservatoryZed e Partner & Community Advisor di Creation Dose, Lorenzo Cappannari e Matteo Favarelli, Co-Founders di AnotheReality, David Gallo, CEO e Managing Director di 101%, Michele Barghini, Project Manager all’European Network of Comics Representivatives and Entrepreneurs, Francesco Ristori, Presidente del Florence Toy Museum, Vincenzo Rana, Co-Founder & CEO di KNOBS, Emanuele Briganti, CEO di ReevoMSP, Matteo Marzorati e Niccolò Bardoscia, rispettivamente Creative Director e Head of Virtual Economies di DVRS, Lorenzo Niccolai e Tiziano Tridico, divulgatori e blockchain blogger.

INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e H-FARM, il principale polo di innovazione educativa in Europa, organizzeranno un “Virtual Debate” per discutere e capire come si evolverà la formazione nell’era del metaverso. Questo all’interno di un incontro sperimentale con due scuole che si confronteranno sul tema all’interno di una classe virtuale nel metaverso, assieme a relatori in presenza e professori in didattica a distanza. Interverrà Azzurra Ruggeri, Direttrice del gruppo iSearch (Information Search, Ecological and Active Learning Research with Children) del Max Planck Institute for Human Development di Berlino.

Tra i fruitori potenziali più attenti a questo mondo c’è sicuramente la moda, da qui il panel “Metaverso: HHH (Hype, HOPE, Hell)” con Marco Ruffa, Digital Transformation Director in Pinko e Head of Luxury in Luxochain, ed altri pionieri che descriveranno la loro esperienza tra mondo della moda e metaverso, parlando di uno dei settori che potrà, di fatto, determinare l’espansione di questa tecnologia.

Luca Cresciullo, Founder & Producer di Cyberspline Games, Michal Geci, Chief Revenue Officer di Niftify, la prima piattaforma on-line per la creazione di siti e-commerce NFT, co-creatore del progetto NFT-Store, Danilo Costa founder & CEO del metaverso di Coderblock, saranno tra gli ospiti internazionali ad animare i panel.

Fabio Viola, Metaverse and Game Designer, descriverà i punti di contatto e differenziazione tra gaming e metaverso, con le possibili ricadute in ambito territoriale.

Infine sarà fatta anche una panoramica legata agli aspetti legali e sulla privacy, curata dagli avvocati Massimo Simbula e Ivan Tizzanini, che tratteggeranno una panoramica rispetto a un contesto dove una tecnologia così veloce e innovativa si contrappone a un sistema legale per certi aspetti inadeguato.