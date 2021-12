Il 27enne, all'estero con il programma Erasmus, è morto per le gravi ferite riportare

Uno studente agrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, è morto a Lisbona a causa delle gravi ferite riportate nell’esplosione avvenuta per una fuga di gas. Nell'esplosione sono rimaste ferite altre cinque persone. Il giovane si trovava in Portogallo per l'Erasmus.