Esposito (Ist. Tagliacarne): "225mila imprese blue economy producono 56 mld euro"

"La ricchezza prodotta dalla blue economy porta a quasi 56 miliardi di euro il valore aggiunto generato dalle quasi 225mila imprese del settore. Il rapporto sulla blue economy nasce nel 2010 un modello di riferimento in Europa per quantificare gli effetti diretti e indiretti e rappresenta la base per un processo continuativo di monitoraggio. La blue economy è una filiera costituita da diverse componenti dall'ittica alla cantieristica e nautica". A dirlo Gaetano Fausto Esposito, direttore Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, in occasione degli Stati generali delle camere di commercio sull’Economia del Mare.

"L'economia del mare - sottolinea - capovolge le dinamiche territoriale del Paese: 47,9% delle imprese si trova al il 47,9% delle imprese dell’economia del mare, vale a dire quasi la metà del totale nazionale, si trova nel Mezzogiorno (107.568 imprese), un altro 26,2% al Centro (58.755), mentre si attesta al 14,8% la quota del Nord Est e all’11,2% la quota del Nord Ovest".