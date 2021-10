Esposito (volontario Cri): "Mio nonno ancora vivo grazie a manovre salvavita"

Ogni anno in Italia si registrano 60mila casi di arresto cardio-circolatorio. Un allarme sentito dalla Croce Rossa che domani schiera su tutto il territorio italiano più di 700 volontari di 180 Comitati impegnati nei centri commerciali di 19 Regioni d'Italia per insegnare ad applicare il massaggio cardiaco, a ritmo musicale, su migliaia di manichini stesi a terra per sensibilizzare le persone sull'importanza delle manovre salvavita. "Proprio grazie alla mia esperienza in Croce Rossa ho salvato la vita a mio nonno". Così all'Adnkronos Pierpaolo Esposito dell'Unità Operativa Sviluppo attività sanitarie e socio-sanitarie della Croce Rossa Italiana. "Durante il battesimo di mia figlia mio nonno si è sentito male e ha perso conoscenza, rimanendo però seduto sulla sedia. Mia nonna - racconta - ha subito pensato che si fosse addormentato e ha preparato per lui un bicchiere d'acqua. Io invece ho capito la gravità della situazione perché non respirava più e gli si era fermato il cuore. Era in preda ad un arresto cardio circolatorio. L'ho steso a terra e ho applicato il massaggio cardiaco Bls, non avendo altre strumentazioni da usare come il defibrillatore. Grazie a quel massaggio, mio nonno ha ripreso a respirare e mi ha sorriso".

"Sono volontario di Croce Rossa Italiana da quando avevo 15 anni. Sono tante le volte - prosegue - in cui ho raccontato anche a mio nonno di essermi trovato a fare interventi di questo tipo, ma non mi sarei mai aspettato di doverlo fare anche a lui. Quando si è sentito male, abbiamo chiamato l'ambulanza, che non sarebbe mai arrivata prima di un quarto d'ora. Invece, in queste situazioni più si è veloci e si conoscono le giuste tecniche e più si ha la possibilità di salvare vite". Ecco perché "è importante per tutti fare un corso Blsd, che aiuta non solo ad apprendere la tecnica del massaggio ma anche a utilizzare il defibrillatore. Domani è la giornata mondiale di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco - sottolinea - dobbiamo continuare a promuovere questi corsi ma anche promuovere l'acquisto di defibrillatori nei luoghi di grande assembramento come piazze, scuole o strutture sportive".

"Croce Rossa di questi corsi ne organizza ogni giorno. Se io non avessi saputo applicare il massaggio Bls - conclude il volontario - mio nonno oggi non sarebbe vivo. In Italia abbiamo 60mila casi all'anno di arresto cardio-circolatorio e per questo è importante fare corsi di formazione che fanno la differenza".