Espulsioni M5S, Lannutti: "Faremo ricorso, decisione da vecchie dittature"

(Adnkronos)

Elio Lannutti, tra i 15 senatori espulsi dal Movimento 5 Stelle che hanno votato no alla fiducia a Draghi, non ci sta e annuncia ricorso. “Non mi sento rispettato. Questa decisione ricorda vecchie dittature - afferma ai microfono di Radio Cusano Campus - . Per un movimento basato sulla democrazia diretta, sulla trasparenza, sulla legalità, non è ammissibile che qualcuno su Facebook dica che sono espulsi 15 dissidenti".

"Bisognerebbe vedere se aveva il potere di farlo - aggiunge - . Faremo ricorso contro questa decisione. Stiamo valutando - annuncia - anche di impugnare il quesito su Rousseau. È come chiedere: tu vuoi vivere o vuoi morire? Io non ho potuto rispettare la decisione degli iscritti perché uno come me che ha passato la vita a denunciare imbrogli e abusi non può accettare un quesito come minimo ingannevole".