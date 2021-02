ESR reinventa la ricarica con compatibilità MagSafe con il suo design brevettato

WILMINGTON, Del., 26 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- La società tecnologica globale ESR ha lanciato sul mercato HaloLock™, il caricatore wireless con supporto (20,99 euros), ridefinendo l'esperienza di ricarica con tecnologia MagSafe. La new entry della serie HaloLock™ si avvale del supporto regolabile brevettato da ESR che consente di trasformarsi, su richiesta, da un pad a un caricatore da tavolo.

A ottobre 2020 ESR ha lanciato sul mercato il primo caricatore per auto al mondo compatibile con la tecnologia MagSafe. "La risposta del mercato è stata clamorosa e il caricatore è diventato rapidamente un best seller" ha dichiarato Tim Wu, CEO di ESR. "Le persone sono entusiaste di MagSafe e continuiamo a credere che piccole ma significative modifiche progettuali possano rendere le nuove tecnologie, come MagSafe, radicalmente più intuitive. Adattando il supporto brevettato alle nostre popolari custodie per telefoni, abbiamo fornito agli utenti più modi per utilizzare la tecnologia MagSafe di quanto non consenta un caricabatterie standard".

Integrato nel retro del pad di ricarica si trova un supporto regolabile che consente qualsiasi angolo di visualizzazione da 30° a 60° e si ripiega facilmente quando non è in uso. Ciò consente agli utenti di continuare a caricare il dispositivo mentre giocano, inviano messaggi o guardano video, rendendolo il caricatore compatibile con MagSafe più versatile sul mercato. A differenza del caricatore originale Apple MagSafe, il cavo USB-C è completamente rimovibile, consentendo agli utenti di accoppiare il caricabatterie con un cavo di loro preferenza o di eliminarlo completamente ottenendo un supporto leggero e portatile.

Specifiche

Uscita: 7,5 W per iPhone 12 (15 W max)Dimensioni: 7 x 60 mm (0,3" x 2,4")Peso: 45 g (1,6 oz)

Contenuto della confezione:

1 caricatore wireless con supporto HaloLock™ 1 cavo USB-C da 1,5 m (5 ft)

Altri accessori ESR HaloLock™:

Informazioni su ESR

Fondata nel 2009, ESR è una società tecnologica globale con oltre 100 milioni di utenti; dal 2018 è tra le prime tre aziende su Amazon specializzate in sistemi di protezione intelligente per dispositivi. Integrando ricerca e sviluppo, progettazione e produzione, ESR continua a creare accessori elettronici, prodotti tecnologicamente avanzati e dispositivi intelligenti emergenti che, grazie alla tecnologia, offrono alle persone un'esperienza migliore nella vita di tutti i giorni.

