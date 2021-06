Estate 2021, vacanze: i consigli anti-truffa di polizia e Airbnb

Dal cervello in fuga al tecnico informatico: i profili dei truffatori a caccia della caparra. Ecco come prenotare in sicurezza la casa vacanza

Pagare e comunicare esclusivamente attraverso il sito Airbnb, fare attenzione agli alloggi 'esca'. Sono alcuni dei consigli anti-truffa stilati da Polizia di Stato e Airbnb per prenotare la casa vacanze in sicurezza. Polizia Postale e delle Comunicazioni e Airbnb hanno infatti avviato una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili di truffatori più comuni e i consigli per smascherarli.