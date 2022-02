Estate 2022 in Sardegna: arriva il nuovo villaggio Veraclub Amasea

San Teodoro, 16 Febbraio 2022. Sono già diversi coloro che iniziano a pensare alle prossime vacanze estive e, come tutti gli anni, anche nel 2022 la Sardegna rimarrà una delle mete più gettonate in assoluto. D’altronde, parliamo di una splendida isola, che ha molto da offrire specialmente agli amanti del mare che possono trovare proprio qui delle calette uniche, bagnate da acque cristalline. Per chi ama la Sardegna ed è alla ricerca di una sistemazione per le prossime vacanze però ci sono delle ottime notizie: a maggio sarà infatti inaugurato il nuovissimo villaggio vacanze Veraclub Amasea. Parliamo di un villaggio turistico davvero speciale, perché strutturato come un caratteristico borgo sardo e ricco di servizi per tutta la famiglia. Eccovi qualche interessante anticipazione su questo nuovo villaggio turistico del gruppo Veratour, che appare già destinato a diventare un punto di riferimento per le vacanze lungo la costa orientale della Sardegna.

Veraclub Amasea: il nuovo villaggio vacanze in Sardegna

Il Veraclub Amasea si trova nella località turistica di San Teodoro ed è il frutto di una radicale ristrutturazione dell’antico Bungalow Village, di cui ormai non rimane più nulla. Questo nuovissimo villaggio turistico firmato Veraclub infatti si presenta oggi come un resort moderno, accattivante, ma pur sempre in perfetta sintonia con l’ambiente circostante e con la macchia mediterranea che lo avvolge tutt’intorno. Il Veraclub Amasea è stato progettato sull’esempio dei caratteristici borghi sardi, con una grande attenzione al dettaglio ed una cura maniacale di ogni minimo particolare.

Il contesto di San Teodoro e la spiaggia di Cala d’Ambra

Ciò che rende ancora più straordinario questo villaggio è l’affaccio diretto su una delle più belle spiagge di San Teodoro: Cala d’Ambra. Composta da sabbia e ciottoli, si estende per circa 200 metri ed è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti del Veraclub Amasea, che hanno a disposizione anche teli mare gratuiti. Cala d’Ambra non è però l’unica spiaggia che merita di San Teodoro: in questa località turistica della Sardegna orientale è possibile trovare molte altre calette suggestive come La Cinta, che conquista per il suo aspetto selvaggio o Cala Brandinchi, conosciuta anche come la “piccola Tahiti”.

In quanto invece al contesto di San Teodoro, bisogna riconoscere che questa è una meta alquanto privilegiata nel periodo estivo. Non mancano infatti ristoranti, locali, bar di tendenza, negozi e servizi di ogni genere, per trascorrere una vacanza perfetta sotto tutti i punti di vista.

Veraclub Amasea: il villaggio perfetto per una vacanza in famiglia

Il Veraclub Amasea si prepara a diventare un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie che vogliono godersi appieno una vacanza in Sardegna. È infatti perfetto sia per gli adulti che per i più piccoli, in quanto ricco di servizi di ogni genere. Dalla piscina principale attrezzata con lettini ed ombrelloni alla piscina per bambini, dal pool bar al ristorante vista mare con servizio a buffet, non manca proprio nulla in questo nuovissimo villaggio firmato Veraclub. L’inaugurazione è prevista a maggio, dunque per l’estate 2022 l’intera struttura sarà prontissima ad accogliere i propri ospiti.

