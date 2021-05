Estate al Sud, tiepida Primavera al Nord: come sarà la settimana

Da oggi tutta l'Italia sarà conquistata da un campo di alta pressione alimentato da correnti più miti settentrionali. Tutto ciò favorirà un'atmosfera decisamente più stabile per tutti e un clima non eccessivamente caldo. L’anticiclone diventa lentamente sempre più protagonista, pronto a caratterizzare l’imminente arrivo dell’estate con la sua presenza sempre più ingombrante. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni il bel tempo sarà prevalente e il sole dominerà praticamente sulla quasi totalità del nostro Paese. Da segnalare soltanto alcune note instabili, la prima rappresentata dagli ultimi temporali su rilievi e medio/alte pianure del Triveneto nella giornata di martedì 25 e la seconda da altri temporali sul Triveneto nella giornata di giovedì. Per il resto il bel tempo sarà prevalente. In questo periodo le temperature tenderanno a diminuire al Sud per il cambio di circolazione dei venti che da Sud spireranno da Nord facendo cessare l'ondata di caldo africano, mentre saliranno al Nord ma mantenendosi decisamente gradevoli.

NEL DETTAGLIO

Martedì 25. Al nord: ultimi temporali sui rilievi del Triveneto, sul trevigiano e sul veneziano orientale. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo.

Mercoledì 26. Al nord: bel tempo. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: sole prevalente.

Giovedì 27. Al nord: temporali sul Triveneto, anche in pianura. Al centro: bel tempo. Al sud: instabile sulla Sicilia, sole altrove.

Venerdì di bel tempo.