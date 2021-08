Estate e libri, i best seller della politica

Estate, tempo di libri. E, mai come quest'anno, di libri e politica. Classifiche e scaffali virtuali propongono un'ampia scelta di testi, da diversi settori del Parlamento e del panorama istituzionale. 'Io sono Giorgia' di Giorgia Meloni da maggio colleziona ristampe e vola nelle classifiche mentre Fratelli d'Italia, secondo i sondaggi, è il primo partito. Matteo Renzi lancia il suo Controcorrente, il libro nel quale il leader di Italia Viva ripercorre gli ultimi mesi della fase politica particolarmente intensa, caratterizzata dalla caduta del governo Conte II e dall'avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Sin dall'inverno è d'attualità Il Sistema di Luca Palamara, in un momento storico particolare per la magistratura, mentre la giustizia conquista le prime pagine anche per la riforma varata dal governo. Nelle classifiche arriva anche 'I segreti del Conticidio' di Marco Travaglio, che accende i riflettori sulla parabola del secondo governo Conte e sull''inizio della fine' dell'esecutivo giallorosso.