Estate in zona bianca, incassi ristorazione oltre 20 miliardi

L’estate in zona bianca per l’intera Penisola ha determinato un significativo incremento dell’ospitalità e degli incassi per la ristorazione per un valore superiore ai 20 miliardi di euro. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione dell'ultimo weekend di rientri del mese di agosto, nel sottolineare che "si tratta di una vera boccata d’ossigeno per i circa 360mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi presenti in Italia che si trasferisce positivamente sull’intera filiera".