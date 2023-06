Estate, tempo di Music Park con Francesco Giglio dj!

Milano, 16 Giugno 2023. Music Park, venerdì 23 Giugno, è un festival nel cuore dell’idroscalo immerso nella natura di Milano con tanta musica, tanto cibo e tanto divertimento, con la speciale collaborazione di M2O, radio 105 in daklubb e radio studio+,

Guest Francesco Giglio, Alex Guesta, Andrea Belli Radio 105, Mauro Miclini M20, Ensaime Buddha Bar, Sergio Matina e tanti altri.

Saranno 3 gli stage musicali, il 23 Giugno, che proporranno tantissimi generi musicali e format, per passare insieme al pubblico e ai presenti una giornata fantastica.

Si esibiranno tanti dj, cantanti e famosi ed emergenti; nello stage reggaeton, ci sarà la speciale collaborazione di un format emergente, dal titolo Bonita, ma non mancheranno gli assaggi di food e le attività sportive, tra luci effetto laser, lo show e molte sorprese ancora da svelare.

“L’Idroscalo di Milano è il posto ideale per Music Park in mezzo alla natura”- sottolinea Francesco Giglio, dj noto a livello internazionale

“A livello di divertimento Milano è diversa rispetto al resto del mondo; è molto commerciale paragonata ai locali all’estero! La musica che proporrò sarà House/Dance, la festa inizierà alle 5pm.

Se parliamo di trend attuali della musica e del divertimento, posso dire che, purtroppo i giovani sono molto focalizzati sulla trap music che sicuramente vede presente qualche pezzo orecchiabile ma c’è anche tanta musica inascoltabile. Oggi penso non ci si diverta più come una volta; gran parte dei giovani di oggi sono troppo rissosi, quelli più tranquilli amano il giusto mix che, a mio parere equivale a una serata fatta in questo modo: bere con moderazione e divertirsi senza uscire dagli schemi, con vino o champagne, ma senza superalcolici. Sono quelli che mandano fuori di testa la gente!”

