Estate: torna l'anguria sulle tavole, da Crotone la nuova specialità 'Calabresella'

Con l'estate alle porte, uno dei simboli per eccellenza della stagione più attesa si appresta a tornare prepotentemente sulle tavole degli italiani. E spunta un nuovo brand: 'Calabresella l'anguria che ti fa bella'. Arriva direttamente dalla campagne crotonesi, il cocomero dal gusto generoso che fa bene al palato e alla salute. "Si tratta di un'anguria di fascia alta, che si caratterizza per una polpa fragrante, di colore rosso intenso e un profumo inebriante. Il lancio è previsto a metà giugno", afferma all'Adnkronos Iolanda Turrà, responsabile amministrativo dell'Azienda Agricola Giovanni Turrà di Crotone. "Un prodotto made in Italy, favorito dal microclima della zona in grado di far diventare il frutto eccellenza del nostro territorio, tant'è che si superano mediamente anche i 13 gradi brix", aggiunge.

"Dal punto di vista organolettico, i terreni sono ricchi di potassio, che è uno degli elementi principe dell'anguria - spiega Iolanda Turrà - Sul raccolto è difficile fare delle previsioni ma siamo ottimisti, al momento nei campi c'è un'esplosione di fiori; dopo un anno difficile e drammatico, ci auguriamo quindi una ripartenza con il botto, anche in compagnia del nostro frutto".

L'Azienda Agricola Giovanni Turrà produce angurie (anche finocchi) su grossi volumi ed esporta i propri prodotti anche all'estero, in particolare in Francia, Germania, Polonia e nel Regno Unito. "Abbiamo già intrapreso contatti con aziende finlandesi con le quali si prospetta un rapporto interessante", specifica l'imprenditrice auspicando che l'anguria 'Calabresella' si faccia presto conoscere nel nord Europa. "L'anguria è un frutto che mette allegria, ricorda la nostra infanzia, la condivisione con gli amici, contiene poi sostanze ad azione antiossidante, è un alleato della linea, per questo abbiamo pensato di puntare a un nuovo prodotto rilanciando così una nuova stagione all'insegna di una buona ripartenza per tutti", conclude Iolanda Turrà.