Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»

La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo: «Applichiamo vari metodi, dal laser all'elettrocoagulazione. È fondamentale però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e professionali»

Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e soprattutto da non posticipare troppo. Se l’estate è infatti appena passata, chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita dei peli superflui – spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all’avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione».

Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all’avanguardia e garantendo risultati eccellenti. L’importante è non aspettare: l’effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell’estate e avviare il trattamento già nei mesi invernali».

