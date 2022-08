Eterno Bruce Lee grazie al Metaverso

PRIZM, azienda di Hong Kong che opera nel digitale, riprodurrà nel Metaverso, a 49 anni dalla sua scomparsa, i luoghi d’infanzia e gli oggetti appartenuti a Bruce Lee, icona del cinema hollywoodiano. Il viaggio si snoda sì lungo la vicenda biografica dell’atleta, ma ne mette in evidenza gli aspetti meno noti al grande pubblico. Il progetto, “Bruce Lee’s Home in Metaverse”, è stato realizzato in collaborazione con il dipartimento di design del Politecnico di Hong Kong, e certifica ancora una volta l’interesse del mondo accademico per le tecnologie del Web3.