Etjca, Andrea Conversi nuovo presidente

Agenzia per il lavoro tra i primi dieci top player in Italia

Etjca, agenzia per il lavoro tra i primi dieci top player in Italia, annuncia la nomina di Andrea Conversi come nuovo presidente dell’azienda. Dottore commercialista, già membro del gruppo dei fondatori della società, Andrea Conversi ha contribuito con impegno e dedizione allo sviluppo e al successo di Etjca. Grazie alla sua comprovata esperienza, guiderà con una chiara visione l’azienda verso una nuova fase, mantenendo intatti i valori che da sempre la contraddistinguono - eticità, professionalità e affidabilità - in sinergia con un’elevata capacità operativa, per raggiungere gli obiettivi aziendali di crescita e innovazione.

Andrea Conversi, in costante dialogo con il board e nel segno della continuità, proseguirà nel processo di valorizzazione tracciato nel corso del tempo dal management, volendo consolidare il ruolo strategico di Etjca nel mercato di riferimento, mantenendo sempre alta la reputazione costruita in oltre venti anni di attività, al fianco di candidati e aziende che riconoscono in Etjca un partner sicuro e credibile.

“È per me un grande onore poter guidare questa realtà, in cui ho creduto sin dall’inizio. Siamo un grande team a misura d’uomo, in cui ciascuno ha contribuito attivamente alla crescita e al progresso, portandoci a raggiungere grandi successi. La nostra storia e la nostra tradizione ispireranno il nostro lavoro per il futuro, per raggiungere nuovi traguardi e perseguire l'eccellenza nel mercato”, afferma Andrea Conversi, presidente di Etjca.

"Etjca desidera ringraziare il precedente presidente, il geometra Guido Crivellin, per l’operato svolto negli anni che lo hanno visto guidare la società con grande passione. I suoi contributi significativi hanno svolto un ruolo determinante nel posizionare Etjca tra i leader di settore", sottolinea una nota.

"La competenza strategica e l’impegno di Andrea Conversi, unitamente al board aziendale, avranno un impatto positivo sulla creazione di valore per i clienti, i dipendenti e gli azionisti, rafforzando i rapporti esistenti per offrire un servizio sempre migliore", aggiunge.

"L’obiettivo è quello di condurre i clienti e i collaboratori verso nuovi traguardi in maniera progressiva, coerente e sicura, con l’attenzione e l’impegno a cogliere i continui segnali di cambiamento provenienti dal settore. Il futuro è già cominciato ed Etjca è pronta ad operare nel segno del rinnovo e della continuità", conclude.