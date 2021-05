Etna, eruzione: dal vulcano violenti boati, fontana di lava e nube di 5mila metri

Eruzione Etna, l'Ingv di Catania conferma come sia presente la crescita dell'energia interna del vulcano che in meno di 18 ore ha dato vita a tre parossismi. L'ultimo è in corso, sempre dal Cratere di Sud-Est e sempre con la stessa spettacolare attività di fontana di lava, violenti boati, colata lavica ed emissione di una nube vulcanica in questo caso alta quasi 5mila metri sul livello del mare e che si dirige verso Est, in direzione mare. L'attività esplosiva è al momento molto discontinua e variabile.