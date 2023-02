eToro sbarca nello Stato di New York

Dei cinquanta Stati americani, New York è uno dei più severi per quanto riguarda le norme in materia di valute digitali e finanza decentralizzata. È anche per questi motivi che la comunità cripto ha accolto con soddisfazione il rilascio della licenza all’exchange eToro per svolgere le sue attività entro i confini dello Stato. La notizia, che conferma la serietà della piattaforma e ripaga gli sforzi messi in campo negli ultimi anni, è stata comunicata alla stampa USA dall’amministratore delegato del gruppo, Yoni Assia.