Etro, inno alla gioia

Milano, 17 gen. (Adnkronos)

Quando usciremo dalla pandemia, ci esprimeremo in modo "iconoclasta, anticonformista, personale". Non ha dubbi Kean Etro, che per la collezione maschile autunno inverno 2021/22 guarda al futuro con ottimismo. Il direttore creativo di Etro Uomo abbraccia con un inno gioioso la collezione che inaugura un nuovo capitolo per il brand, ridefinendo il proprio ruolo nei confronti del consumatore di oggi.

Questo perché a dominare la collezione - sembra essere il leitmotiv - è e deve essere il senso di libertà. Per Etro serve entusiasmo dopo il lungo confinamento. Largo quindi a un mix di high e low, casual e sofisticato. Ogni look detta il ritmo del ritorno al normale: i blazer con dettagli rubati alle divise di ufficiali gentiluomini, i cappotti vestaglia portati sopra anorak nell'iconico paisley.

Non dimentica il lato street, Etro, che si traduce nei bomber, nei track pants in nylon, nei gilet fluo in lana e mohair (protagonisti di una capsule unisex see now-buy now, già disponibili online). E ancora nelle maxi felpe, nei pantaloni in denim stampato con motivi cashmere controbilanciati dalle giacche trapuntate e realizzate con i tessuti d’arredamento Etro o la robe de chambre.

Lato accessori, domina il dualismo: ai piedi allacciate e mocassini classici borchiati sono alternati a sneaker patchwork con stringhe in colori fluo. Mandala e motivi paisley sono pennellati invece su zaini borse a tracolla con mille tasche, ideali per portare con sé l'occorrente.