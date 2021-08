Eureka è leader nel trasformare l'esperienza delle pulizie domestiche

- Il brand di aspirapolvere, presente sul mercato da ben un secolo, intraprende una strategia di globalizzazione

DETROIT, 2 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Eureka (https://www.amazon.de/dp/B096FP2DKT?ref=myi_title_dp), un brand di aspirapolvere fondato nel 1909 a Detroit, in Michigan, ha annunciato il lancio di un'iniziativa di globalizzazione che prevede l'ampliamento delle proprie attività di marketing a livello mondiale. L'obiettivo è trasformare l'esperienza delle pulizie domestiche.

Eureka ha mantenuto la sua eccellente reputazione per oltre 100 anni dalla sua fondazione e rappresenta complessivamente oltre il 20% del mercato delle pulizie domestiche, servendo oltre 100 milioni di famiglie in tutto il mondo.

Eureka si è concentrata sul miglioramento delle proprie capacità nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, ampliando al contempo i canali di vendita su tutti i mercati. In qualità di brand per le pulizie professionali, Eureka ha costantemente migliorato i propri prodotti oltre a creare un portafoglio completo di offerte in cinque categorie principali: scope elettriche, lavapavimenti, aspirapolvere verticali, aspirapolvere a traino, robot aspirapolvere.

Un fattore chiave del successo di Eureka è stata la determinazione dell'azienda a cercare il riscontro degli utenti per orientare i propri sforzi di ricerca e sviluppo, arrivando di conseguenza a potenziare l'esperienza di pulizia per i consumatori attraverso lo sviluppo continuo di prodotti nuovi e innovativi, adatti all'uso in diversi Paesi e mercati e applicabili a più scenari domestici.

Eureka ha creato più di otto centri di ricerca e sviluppo e progettazione in tutto il mondo e ha ottenuto oltre 400 brevetti per i suoi prodotti a livello globale. Nel corso dell'ultimo anno, il team di design industriale del marchio ha ricevuto una serie di brevetti internazionali e premi autorevoli, tra cui IF, Red Dot e IDEA. In particolare, la scopa elettrica Eureka è stata nominata dalla rivista statunitense Good Housekeeping come "la scopa elettrica più apprezzata del 2020".

Eureka attribuisce le sue solide capacità di ricerca e sviluppo alle potenti attrezzature di cui dispone. Grazie al suo approccio di Lean Smart Factory e al centro intelligente per i test di qualità, il brand ha acquisito competenze di ricerca e sviluppo sulle tecnologie per la pulizia approfondita e di produzione intelligente e snella, che hanno consentito all'azienda di assumere un ruolo preminente nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia e di mantenere un elevato livello di qualità negli ultimi 100 anni.

Con una ferma determinazione a perseguire l'innovazione tecnologica e a farsi pioniera nello sviluppo di nuovi prodotti, oltre a puntare all'espansione a livello globale, Eureka mira a fornire ai consumatori di tutto il mondo un'esperienza di pulizie domestiche superiore e più confortevole.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1585055/20210412163229.jpg