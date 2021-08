Eureka lancia una serie di scope elettriche verticali senza cavo in Europa

DETROIT, 11 agosto 2021 /PRNewswire/ -- La pandemia di COVID-19 ha reso le persone particolarmente attente alla pulizia e all'igiene della casa, sostenendo la crescente domanda di elettrodomestici come gli aspirapolvere. Eureka, un marchio di aspirapolvere presente sul mercato da ben un secolo, fondato a Detroit, Stati Uniti, nel 1909, è pienamente consapevole dell'aumento della domanda e ha pertanto lanciato le scope elettriche verticali senza cavo H11 e BR5 per aiutare i consumatori a migliorare le loro esperienze in casa. Questi prodotti sono venduti a prezzo scontato sulle piattaforme di e-commerce Amazon e AliExpress in Europa.

Scopa elettrica verticale senza cavo H11

La scopa elettrica H11 può generare fino a 155 AW di potenza di aspirazione con un motore brushless ad alta velocità, rendendo la pulizia estremamente efficiente ed efficace su pavimenti duri e moquette. Il sistema brevettato di filtrazione in 5 fasi cattura il 99,5% delle particelle di appena 0,3 micron, espellendo aria più pulita di quella che respiriamo, e rendendo l'ambiente pulito e igienico. I comandi manuali con interfaccia utente LED consentono agli utenti di alternare tre livelli di aspirazione per ottimizzare la pulizia di qualsiasi superficie. La batteria al litio rimovibile da 8*2.500 mAh fornisce eccellente potenza fino a 70 minuti di funzionamento in modalità eco, rendendo più semplice la pulizia delle abitazioni di grandi dimensioni.

Pur concentrando l'attenzione su ottime prestazioni di pulizia, l'H11 attribuisce grande importanza all'esperienza dell'utente. La base con fissaggio a parete rende più semplice che mai ricaricare e riporre il prodotto. La grande vaschetta di raccolta polvere da 1 L consente una pulizia ininterrotta.

Scopa elettrica verticale senza cavo BR5

Dotata di tecnologia all'avanguardia, la scopa elettrica BR5 pesa solo 2,3 kg ma garantisce la potenza necessaria per la pulizia di qualsiasi superficie, da moquette a pelo lungo a pavimenti duri, senza riduzione della capacità di aspirazione. Può anche essere convertita in mini aspirapolvere portatile per la pulizia di residui su pavimenti, per le scale e persino per l'auto. Caratteristiche pratiche quali batteria staccabile, sterzo girevole, luci a LED e vaschetta di raccolta della polvere facile da svuotare, aiutano a liberare gli utenti da noiose seccature. Il prodotto è caratterizzato inoltre da bassa rumorosità pari a un massimo di 78 dB (A) a piena potenza, e non reca pertanto disturbo ad animali domestici o bambini.

Eureka è in prima linea nel campo delle innovazioni e della tecnologia di pulizia da oltre 100 anni. In futuro, il marchio continuerà a dare priorità all'innovazione tecnologica e alle opinioni dei consumatori sui prodotti per la pulizia intelligente della casa, con l'obiettivo di soddisfare le diverse esigenze degli utenti globali e migliorare la loro qualità di vita.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1591517/Eureka.jpg