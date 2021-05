Eurispes, Capo Dipartimento Vigili del fuoco: "Fiducia italiani iniezione di forza e coraggio"

"E' un incentivo, un'iniezione di forza, di fiducia, di grinta e coraggio per il Corpo dei Vigili del Fuoco, per continuare a essere a disposizione sempre, 24 ore su 24, in qualsiasi momento, per intervenire in caso di calamità, incendi, disastri ed esser pronti sempre ad aiutare chiunque". Così all'Adnkronos Laura Lega, Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Viminale, commentando i dati del Rapporto Eurispes che vedono la fiducia degli italiani nei confronti dei Vigili del Fuoco attestarsi all'87,7%.

"Già pochi giorni fa i dati Istat ci posizionavano oltre il 90% di fiducia ed ora anche i dati Eurispes ci premiano - ha detto ancora Laura Lega - e questo ci fa un immenso piacere. La conferma di questo altissimo livello di fiducia da parte dei cittadini nel Corpo dei Vigili del Fuoco non fa che rafforzare la nostra disponibilità ad essere sempre al fianco di chi è in difficoltà, 7 giorni su 7, 24 ore su 24: dagli interventi più difficili e pericolosi, grandi incendi e calamità, fino a quelli di altra natura, meno complicati".

"E' importante essere tanto amati, essere un punto di riferimento, in maniera così corale, praticamente unanime nei cittadini italiani. La professione del vigile del fuoco richiede innanzitutto la voglia di darsi, di mettersi a disposizione degli altri in maniera incondizionata, è una scelta di vita - ha sottolineato ancora Laura Lega - e lo facciamo con professionalità e nel rispetto della tutela dell'incolumità dell'operatore che mette a rischio la sua vita, ma deve agire nella massima sicurezza in scenari che sono complessi, pericolosi e delicati".

"Fiducia che si trasforma in incentivo a svolgere un ruolo così importante con grande professionalità ponendo come traguardo, come nuovo orizzonte anche un processo di modernizzazione e soprattutto, in questo momento particolare, di tutela dell'ambiente e sostenibilità", ha concluso il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco. (di Giselda Curzi)