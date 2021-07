Euro 2020, auguri reali e di Johnson a Inghilterra: "Portate a casa la coppa"

"Portate a casa la coppa". Il premier Boris Johnson 'carica' la nazionale inglese a poche ore dalla finale degli europei con l'Italia a Wembley, mentre la famiglia reale augura buona fortuna alla squadra di Southgate. "Avete già fatto la storia", dice in un video postato su twitter il primo ministro britannico, sottolineando che "finora è stato un viaggio incredibile, ma noi tutti speriamo che possa andare anche meglio e che stanotte possiate portare a casa" la coppa. Johnson ha anche scritto una letta all'allenatore Gareth Southgate ed alla squadra per congratularsi per "l'eccezionale performance e per i successi ottenuti a Euro2020".

La regina Elisabetta aveva inviato ieri un messaggio alla nazionale, ricordando "la fortuna di 55 anni, quando consegnai la coppa del mondo a Bobby Moore: spero che la storia registrerà non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l'impegno e l'orgoglio".

In un video su twitter, dal canto suo il principe William augura "buona fortuna", mentre la moglie Kate: "Non potevo veramente immaginare quello che è successo, sono cosi entusiasta. Tutto il Paese è con voi, portatela a casa".

Messaggio anche dagli U2. "Buona fortuna ai nostri amici di Italia e Inghilterra, vi guarderemo...Bono & The Edge", si legge in un tweet gli U2 che poi sottolineano "la gioia di vedere l'energia e la vita tornare negli stati in Europa e la straordinaria atmosfera a Euro2020".