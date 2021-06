Euro 2020, Inghilterra e Croazia agli ottavi di finale. L'Inghilterra supera 1-0 la Repubblica Ceca e si qualifica come prima del gruppo D con 7 punti. Il gol della vittoria inglese è stato firmato da Sterling al 12' del primo tempo. Più pericolosa la Nazionale dei Tre Leoni durante la gara ma senza altre reti con Kane che resta ancora senza reti. Annullata invece dal Var una rete all'inglese Henderson nel finale di gara. Con questa sconfitta i cechi, complice anche la vittoria della Croazia per 3-1 sulla Scozia, scivolano al terzo posto, con 4 punti come i croati ma con una peggiore differenza reti, con la possibilità comunque di essere ripescati tra le migliori terze.

La Croazia invece si qualifica agli ottavi calando il tris contro la Scozia guidata da un ottimo Luka Modric. I croati grazie al successo per 3-1 salgono a 4 punti nel gruppo D e si qualificano come secondi. I gol dei croati sono stati firmati al 17' da Vlasic, al 62' da Modric e al 77' da Perisic, a nulla è servito il gol al 42' per la Scozia di McGregor.