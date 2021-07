Euro 2020, Maneskin, Luca: l'Italia vince in campo e fuori

In campo, sul palco, al cinema. Il 2021 regala vittorie e gioie all'Italia, non solo nello sport. Il trionfo della Nazionale a Euro 2020 è il top e rappresenta una 'rinascita' per un paese duramente provato dalla pandemia. Sui social, sono tanti gli utenti che celebrano il 2021 come l'anno della riscossa, in campo e fuori. Il trionfo della Nazionale di calcio è arrivato poche ore dopo la finale di Wimbledon, che Matteo Berrettini ha perso contro l''alieno' Novak Djokovic: il 25enne romano ha comunque scritto una pagina di storia del tennis, primo italiano ad arrivare in finale sull'erba londinese.

E' ancora fresco il ricordo dell'impresa dell'Italbasket, andata a vincere in Serbia per staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo. L'inno di Mameli ha risuonato recentemente anche per merito delle ragazze del softball, salite sul tetto d'Europa con la vittoria contro l'Olanda. L'Italia vince e festeggia, finalmente sorride e ritrova serenità. E lo fa non solo grazie ad atleti delle varie discipline. La normalità e l'entusiasmo sono tornati anche grazie allo spettacolo e alla musica, che nel 2021 hanno i nomi e i volti dei Maneskin: dal trionfo a Sanremo a porte chiuse il gruppo è decollato verso Rotterdam, dove ha investito l'Eurovision come un uragano, che dal palco ora si è spostato sulle classifiche di mezzo mondo, portando il 'made in Italy' - in note - ovunque. Uno spot per l'Italia, omaggiata anche al cinema da una delle ultime creazioni di successo Disney-Pixar. Nelle animazioni di Luca, ambientato nelle Cinque Terre, il meglio dell'Italia.