Euro 2020, Mattarella a Wembley con cravatta e mascherina blu

Look ‘patriottico’ per il Presidente della Repubblica alla finale tra Inghilterra ed Italia

Look ‘patriottico’ per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per tifare gli azzurri. Allo stadio di Wembley, per assistere alla finale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Italia, il Capo dello Stato indossa cravatta e mascherina blu, per l’appunto i colori della Nazionale. Ad accoglierlo al suo arrivo allo stadio l’ambasciatore italiano Raffaele Trombetta.

Mattarella è quindi stato salutato con fair play del premier britannico Boris Johnson con un "Forza Italia". Un modo anche per chiudere le polemiche a distanza dei mesi scorsi sulla gestione dell’emergenza coronavirus.