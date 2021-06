"L’Italia ha vinto! In piedi, contro ogni polemica e imposizione. Si vola ai quarti di finale, forza azzurri". Lo scrive la leader Fdi Giorgia Meloni su Twitter, commentando la vittoria degli azzurri negli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Austria e con chiaro riferimento alla Nazionale che non si è inginocchiata per manifestare pubblicamente il sostegno alla campagna Black Lives Matter.