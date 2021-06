Euro 2020, Planetpay365 scende in campo su La Gazzetta dello Sport

Fino al 12 luglio la piattaforma multiservizi del gruppo SKS365 sarà presente sulle pagine della Rosea

Roma, 14 giugno 2021 – Un viaggio lungo un mese per vivere l'avventura di Euro 2020 sulle pagine rosa più famose del mondo. È iniziato venerdì scorso il cammino europeo di PlanetPay365 - la piattaforma multiservizi di SKS365 – su La Gazzetta dello Sport: in tutto, saranno 32 le uscite programmate sulle pagine del quotidiano, con visibilità anche sui canali digital Gazzanet e Calciomercato.com. L'accordo con RCS prevede la pubblicazione a cadenza giornaliera del tabellone Euro 2020 targato PlanetPay365 fino al 12 luglio - il giorno dopo la finalissima - accompagnato da iniziative incentive B2B e B2C legate alla campagna.

Unito alla Rosea dal filo conduttore della passione sportiva, SKS365 ha convocato il suo astro nascente: la piattaforma PlanetPay365 è stata pensata per accrescere le potenzialità degli esercizi commerciali attraverso una soluzione tecnologica innovativa e un approccio smart che lo distingue dai competitor presenti sul mercato. PlanetPay365 propone un'ampia gamma di servizi: dalle ricariche telefoniche all’acquisto di Gift Card e contenuti digitali, l'offerta è in continuo sviluppo per garantire ai punti vendita una proposta allettante e al passo con i tempi.

Grazie al tifo per l'Italia e la carica per Euro 2020, PlanetPay365 punta a raggiungere diverse attività come tabaccherie, distributori di benzina, grande distribuzione organizzata, fornendo una soluzione multifunzionale rapida, sicura ed efficace, che consentirà di diversificare l'offerta e aumentare le opportunità di accesso al punto vendita. Con una rete di 500 punti già attivi, PlanetPay365 vuole crescere in tempi brevi tutto il territorio nazionale.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, realtà del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.