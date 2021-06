Euro 2020, Saviano: "Nazionale in ginocchio per dare segnale"

"Quel gesto così simbolico è degno di rispetto e di umanità, si può prescindere dal rispetto e dall'empatia umana?" si interroga lo scrittore Roberto Saviano in un video su Twitter a proposito della scelta dei calciatori della Nazionale di inginocchiarsi o meno prima della partita con l'Austria agli Europei in solidarietà al movimento 'Black lives matter'. "Lo si fa, ispirandosi a un gesto, quello di Martin Luther King, quando furono arrestati centinaia di attivisti perché chiedevano il diritto di voto per gli afroamericani. "La nostra è una lotta solidale, noi ci inginocchiamo per mostrare l'amore verso l'altro" aggiunge, sostenendo l'importanza di quella scelta. E a chi gli chiede, provocatoriamente, "se con un gesto si possa combattere il razzismo", replica: "Lo facciamo per mostrare che un nuovo cammino è possibile e quel simbolo è pieno di vita".