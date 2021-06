Euro 2020, Totti: "Può essere anno giusto per Italia"

"Da tanto che non si vincono gli Europei e penso che questo possa essere l'anno giusto". Francesco Totti 'lancia' la Nazionale a Euro 2020. Gli azzurri saranno impegnati sabato a Londra negli ottavi di finale contro l'Austria. "Fino a questo punto le cose stanno andando nel verso giusto, non diciamo niente per scaramanzia. Siamo uniti con la squadra, l'Italia e il Paese, speriamo di arrivare il più lontano possibile, è tanto che non si vince l'Europeo e penso che questo possa essere l'anno giusto", dice l'ex calciatore, ambassador di Milano-Cortina 2026 al Salone d'Onore del Coni.

"Mi sarebbe piaciuto partecipare all'Olimpiade con il calcio ma c'erano giocatori più forti, purtroppo...", aggiunge Totti.