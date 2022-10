Eurobet.live lancia il podcast “Numero Uno” con Luca Toni e Benedetta Mazza

Roma 24 ottobre 2022 – “Numero Uno” è il nuovo podcast targato Eurobet.live e prodotto da Podcastory, dedicato a tutti gli appassionati di calcio, disponibile da questo mese sia sulla piattaforma Eurobet.live che su Spotify.

Questo nuovo appuntamento ha come voce narrante il campione del mondo Luca Toni. L’attaccante analizzerà e approfondirà i principali match della Serie A e le maggiori competizioni europee, offrendo anche aneddoti e curiosità sulla sua lunga carriera. Ogni centravanti ha bisogno di ottimi assist, e in questo caso a fornirli sarà l’attrice e conduttrice televisiva Benedetta Mazza.

Partner di questo entusiasmante progetto è Podcastory, startup innovativa fondata a Milano alla fine del 2019. Podcastory è la prima podcast-factory italiana, dove il podcast viene seguito dalla fase di ideazione, fino alla sua distribuzione.

“La partnership con Podcastory ci ha permesso di esplorare il format del podcast, confermando il nostro approccio innovativo che si declina nelle varie sfaccettature del digitale. - dichiara Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain–Avere un campione come Luca Toni protagonista del podcast costituisce un valore aggiunto sicuramente apprezzato dagli appassionati di calcio, che hanno così a disposizione un ulteriore spazio di approfondimento”.

Eurobet.Live

Eurobet.Live è la piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo reale dei risultati relativi al calcio e a tanti altri sport come tennis, basket e volley. Su Eurobet.live sono presenti i calendari e le classifiche con tutti gli incontri e le statistiche dettagliate per ogni squadra. Tutti gli appassionati amano vivere lo sport minuto per minuto e con Eurobet.live è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le competizioni.

