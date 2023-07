EurocarFirenze: l’Italia risponde positivamente all’acquisto e al noleggio dell’auto online

Firenze, 4 luglio 2023 - La pandemia dovuta al Coronavirus ha cambiato in maniera radicale tante abitudini delle persone, che oggi fanno scelte diverse rispetto al passato: in famiglia, al lavoro, nella vita di tutti i giorni, nel proprio tempo libero.

L’aspetto che ne ha tratto maggiori vantaggi è il mondo online e tutto ciò che ne consegue, nel bene e nel male: dai social media al marketing, fino alla vendita dei prodotti senza recarsi direttamente in negozio. Fra questi, ad esempio, rientra l’acquisto di auto usate tramite piattaforme online.

Gli italiani acquistano auto usate online

I dati non mentono: gli italiani hanno definitivamente ed ufficialmente aperto all’acquisto delle auto usate tramite piattaforme online. A patto che queste siano verificate e siano previste sicure modalità di pagamento.

Tutto è cominciato nell’immediato post pandemia, ma è proseguito fino ad oggi aumentando sempre più. Dall’aumento dei costi delle materie prime alla crisi dei semiconduttori, fino ai lunghi tempi di consegna: ciò ha portato gli automobilisti italiani a virare in maniera forte e sicura sugli acquisti online, senza cioè recarsi più nelle concessionarie automobilistiche a testare il prodotto.

Il sondaggio lanciato da CarNext sulle preferenze degli italiani d’altronde parla chiaro: circa il 90% degli automobilisti preferisce acquistare tramite un semplice dispositivo ed una connessione Internet, senza muoversi da casa. Soprattutto i più giovani, naturalmente più abili in queste operazioni.

L’affermazione di EurocarFirenze: l’opzione del noleggio a lungo termine

Per chi è alla ricerca di vantaggiose offerte online, il sito https://noleggio.eurocarfirenze.it/ è un’ottima soluzione. Anche il settore del noleggio ha, infatti, ormai superato la diffidenza dell’online, affermandosi alla perfezione nel digitale, con tutti i vantaggi di velocità e varietà delle proposte che solo internet può offrire.

EurocarFirenze nasce nel gennaio del 2020 a Firenze con l’obiettivo di offrire un servizio di elevata qualità per il noleggio auto a lungo termine, sia per i privati che per le aziende.

In realtà però, le fondamenta dell’impresa nascono ben oltre 50 anni fa con la Società Mario Ignesti e Figli SPA, rilevata poi dal Gruppo Volkswagen e diventata infine EurocarFirenze solo 3 anni fa – al termine di un lungo processo di acquisizione iniziato nel 2017.

Oggi la concessionaria, leader mondiale nel suo settore ed impegna anche nel sociale per tutto il territorio fiorentino e non solo, vanta competenze ed esperienze pluridecennali. Da EurocarFirenze è possibile scegliere diverse tipologie di automobili, a seconda delle proprie esigenze personali o lavorative e dei propri gusti: da Volkswagen ad Audi, da SEAT a Skoda, da Veicoli Commerciali a Cupra.

