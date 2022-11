Sette proposte di legge su diritti e libertà individuali depositate in Parlamento da +Europa. L'iniziativa riguarda la legalizzazione della cannabis, il superamento della Bossi-Fini, il matrimonio per le coppie dello stesso sesso con la possibilità di adozioni anche per il single, l'eutanasia, il voto per i fuorisede, la raccolta firme digitale e i codici identificativi per le forze di polizia.