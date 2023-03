“Europa, Accelerazione, Potenza 2.0”, incontro l'11 a Roma

“Europa, Accelerazione, Potenza 2.0”. Si intitola così l'incontro promosso da Kulturaeuropa sabato 11 marzo alle 17 alla libreria Horafelix di Roma. Una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di realtà ed individualità legate al progetto culturale di Kulturaeuropa, ma non solo e che punta ad aprire "un dibattito costruttivo e fruttuoso con tutti coloro che pensano che sia necessario ed improcrastinabile disegnare il futuro.

A quasi un anno dal primo incontro sul tema che riscosse un grande interesse, sottolinea l'associazione in una nota, "molti sono stati i cambiamenti sullo scenario nazionale ed internazionale, ma a parte l’analisi contingente che comunque deve fare necessariamente i conti con le conseguenze per l’Europa dell’aggressione russa all’Ucraina, i tre temi che iniziammo a declinare un anno fa, rimangono di stretta attualità e soprattutto richiedono delle risposte da mettere in pratica. Sull’Europa, vorremmo sottolineare la necessità di sviluppare un’ipotesi di ragionamento sulla prospettiva di Stato federale che possa dare un impulso alla costruzione dell’Europa politica, analizzare in che direzione sta andando il sistema del welfare europeo e su questo capire come il tema della Partecipazione dei lavoratori possa incidere nel governo di un moderno sistema economico e sociale alle prese con l’Intelligenza Artificiale ed i processi di digitalizzazione del lavoro post-pandemia. Un altro asse portante di ragionamento è l’Accelerazione: come riuscire a colmare il divario sempre crescente tra dominio della Tecnica e rappresentanza politica e dei corpi intermedi, questi ultimi sempre più privati di un canale di rappresentanza classica, visti i tassi di astensione elettorale ormai diffusi in Italia ed in Europa e la disaffezione verso i partiti. Il terzo asse è la Potenza e si riallaccia al primo: come sta affrontando l’Europa la sfida per una possibile autonomia militare dalla Nato? Quali misure sono state prese per ottenere la sovranità energetica e finanziaria del Continente dopo la crisi in Ucraina? Quali possono essere gli spazi per costruire un’Autonomia continentale e come vanno interpretati anche tenendo presente l’attuale posizionamento del Governo italiano sul tema?".