La Roma si è qualificata per la finale di Europa League pareggiando 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale. Il 31 maggio a Budapest la Roma affronterà in finale il Siviglia che ha eliminato la Juventus imponendosi in casa per 2-1 ai supplementari nel ritorno. Mentre la Fiorentina vola in finale di Conference League contro gli inglesi del West Ham.