Europa League, Feyenoord - Roma: dove vederla in tv

Andata dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma oggi, giovedì 13 aprile, alle 18:45 allo Stadion de Kuip. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky Sport Football, Sky Go e Dazn.

Sanchez Martinez è l'arbitro designato per il match.

"Abbiamo analizzato tanto del Feyenoord, è un'ottima squadra. Non è una squadra in cui puoi trovare difetti o punti deboli. È una squadra forte, che si sviluppa in questa liga olandese. Fa tanti gol grazie anche ai suoi giocatori, aggressiva, sa anche giocare diretto". José Mourinho ha presentato così in conferenza stampa l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord di Arne Slot, il cui ritorno all'Olimpico sarà il 20 aprile.

"Abbiamo eliminato due squadre di qualità, il Salisburgo e la Real Sociedad, ora affrontiamo una squadra forte, che arriva con dinamiche di vittoria, che vincerà il campionato e che avrà una motivazione extra", ha aggiunto Mourinho sullo stato di salute degli olandesi.