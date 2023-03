Europa League, Juve-Nantes 1-1 in andata playoff

La Juventus pareggia 1-1 in casa con il Nantes nella gara d'andata dei playoff di Europa League. Tra una settimana in Francia la gara di ritorno. I bianconeri sbloccano il risultato al 13' con Vlahovic, che deposita in rete l'assist di Chiesa, innescato dal perfetto lancio di Di Maria. Come spesso accade, il vantaggio spegne la squadra di Allegri che lascia palla e campo al Nantes. La modesta formazione francese può giocare alla pari sul campo dell'Allianz Stadium e nel finale di primo tempo alza il baricentro pur senza creare reali occasioni da gol.

La Juve trotterella anche in avvio di ripresa e viene punita al 60'. I padroni di casa perdono palla al limite dell'area avversaria, il Nantes ringrazia e confeziona un contropiede perfetto: Blas non sbaglia, 1-1 al 60'. Il gol francese è uno schiaffo alla Juve che prova a giocare a calcio per qualche minuto. Chiesa potrebbe riportare subito i bianconeri avanti, ma il suo sinistro riesce a centrare traversa e palo con un'unica carambola. Di Maria pizzica la traversa su corner poco dopo. Per il resto, la squadra di Allegri non ha lucidità e idee. Allo scadere, exploit dell'arbitro Pinheiro. Un tocco di mano evidente di un difensore francese andrebbe punito con il rigore. Al Var, l'arbitro scova un fallo di Bremer: finisce 1-1.