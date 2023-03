Europa League, oggi Nantes-Juve: come vedere la partita in tv e in streaming

La Juventus in campo oggi a Nantes alle 18.45 per la gara di ritorno dei playoff di Europa League dopo l'1-1 del match di andata. Come vedere la partita di oggi in tv. La sfida tra i transalpini e la formazione allenata da Massimiliano Allegri non sarà trasmessa in chiaro. Il match sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Dazn in streaming. Su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport o online attraverso l'app Sky Go o in streaming su Now.

La Juventus oggi non potrà contare su Federico Chiesa. Allegri non schiererà il tridente dall'inizio. Si fa strada l'ipotesi di uno schieramento 3-5-2, con Di Maria a supporto di Vlahovic in attacco.