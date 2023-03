Europa League, oggi Roma-Real Sociedad: come vedere la partita in tv

Oggi alle 18.45 all'Olimpico la sfida Roma-Real Sociedad nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League 2023. La partita in tv sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky e sarà inoltre disponibile live in streaming su Sky Go, Now e Dazn.

La Real Sociedad "è un'ottima squadra, onestamente è difficile trovare punti deboli - ha detto ieri il tecnico della Roma José Mourinho - Imanol è sicuramente un bravissimo allenatore, la squadra è organizzata sia dal punto di vista difensivo, non è facile segnarle, sia nell'organizzazione offensiva. I giocatori sono tecnicamente bravi. In Liga essere quarti dopo i tre giganti è tanta roba. È una squadra di qualità, non si può dire che siamo stati fortunati nel sorteggio. L'Europa League soprattutto quest'anno ha super qualità rispetto ad altre stagioni, sarà difficile ma sono sicuro che ci guardano con lo stesso rispetto con cui noi guardiamo loro".