Europa League, Roma-Feyenoord 4-1: giallorossi in semifinale

La Roma conquista la semifinale di Europa League dove affronterà il Bayer Leverkusen. I giallorossi, ribaltano la sconfitta subita per 1-0 al 'de Kuip' di Rotterdam contro il Feyenoord, vincendo per 4-1 dopo i tempi supplementari nel ritorno allo stadio Olimpico. Per i padroni di casa a segno Spinazzola al 60', Dybala all'89' e nei supplementari El Shaarawy al 101' e Pellegrini al 109'; per gli olandesi, che chiudono in dieci per l'esplusione di Gimenez al 120', momentaneo 1-1 di Paixao all'80'.