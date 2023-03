Europa League, Roma-Salisburgo oggi: come vedere match in tv e streaming

La Roma in campo oggi allo stadio Olimpico alle 21 contro il Salisburgo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League dopo la sconfitta per 1-0 all'andata. Come vedere la partita di oggi in tv. La gara tra i giallorossi di José Mourinho e la formazione austriaca non sarà trasmessa in chiaro. Il match sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Dazn in streaming. Su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport o online attraverso l'app Sky Go o in streaming su Now.