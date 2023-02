Europa League, stasera Juve-Nantes: dove vederla in tv

Si giocherà stasera all'Allianz Stadium di Torino Juve-Nantes, match d'andata degli spareggi di Europa League. Fischio di inizio alle 21.00 per la partita che sarà trasmessa in tv in chiaro e in streaming. Per vederla, basterà sintonizzarsi su Tv8, Dazn, Sky e NowTv.

Per i bianconeri, contro il Nantes ci sarà "Cuadrado anche se non sarà al 100%. Bonucci ci sarà, sarà convocato per fargli respirare il clima squadra. Poi sono tutti disponibili tranne Pogba e Kaio Jorge", ha detto ieri il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match."Essere usciti dalla Champions ci ha lasciato amaro in bocca e rabbia. L'Europa League non è semplice, giocarla e vincerle", sottolinea. Squadra che "viene dalle ultime 10 gare con una sola sconfitta contro il Marsiglia, facendo 6 clean sheets. Hanno giocatori veloci, tecnici, domani dobbiamo mettere le basi per poter andare a Nantes con un buon vantaggio. Siamo concentrati sul presente, facciamo un passo alla volta. Non dobbiamo perderlo assolutamente, deve essere la nostra forza da qui alla fine. In campionato, in Coppa e in Europa. Lavorare e migliorare alcune cose: la gestione della palla va fatta meglio, e dobbiamo cercare di recuperare più punti possibili in campionato".