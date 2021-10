Europa, Merkel: "Lascio in un momento che mi preoccupa"

Ultimo Consiglio europeo da cancelliera per Angela Merkel. "Lascio la mia responsabilità di cancelliere in un momento che è anche fonte di preoccupazione per me" dice rispondendo alle domande dei giornalisti, diverse delle quali sul caso Polonia, nel corso della conferenza stampa. "Abbiamo potuto superare un gran numero di crisi con questo spirito di rispetto e la volontà di trovare soluzioni comuni", ha affermato. "Malgrado ciò restano problemi irrisolti e i cantieri che lascio aperti al mio successore sono importanti".