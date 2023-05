European Innovation for Sustainibility Summit 2023. Segui la presentazione in streaming dalle ore 11.30

Le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità saranno al centro della due giorni dello European Innovation for Sustainability Summit 2023, in programma il 21 e 22 aprile a Roma, che verrà presentato questo lunedì presso la sede della Stampa Estera.

Le migliori pratiche e i progetti per un futuro sostenibile di istituzioni, aziende, università e organizzazione non governative a livello nazionale e internazionale saranno al centro del confronto nella seconda edizione del summit organizzato dallo European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) che avrà luogo a Palazzo Taverna.