Europee, Benedetto (LibDem): "Unire le forze liberali", la kermesse da domani a Bologna

"Oggi abbiamo il dovere storico di costruire una forza autenticamente liberale e democratica per dare una casa politica a chi crede nei nostri valori ed è convinto che la politica non si debba esaurire per forza in un bipolarismo che, spesso, porta molti a non votare o a scegliere il ‘meno peggio’. Di questo parleremo venerdì e sabato prossimo a Bologna in occasione del congresso nazionale dei LibDem europei”. È quanto dichiara all'Adnkronos Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi e co-fondatore di Lde (Liberali e Democratici Europei) insieme ad Alessandro De Nicola, Oscar Giannino e Sandro Gozi.

Nella due giorni bolognese, si parte domani e si andrà avanti per tutta la giornata di sabato 17 giugno, sono attesi "tutti i principali leader dell’area liberale in Italia - riferisce Benedetto - Ci saranno Carlo Calenda, Matteo Renzi, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova e molti parlamentari di spicco, e sarà con noi il presidente di Alde, Ilhan Kyuchyuk. Adesioni significative che ci fanno intravedere uno spiraglio per l’obiettivo che, come LibDem, perseguiamo”.

Il presidente della Fondazione Luigi Einaudi precisa quindi che Lde non è un partito: "Abbiamo detto fin dall’inizio che non vogliamo diventare l’ennesimo micro-contenitore della galassia liberale, ma fare da collante tra le forze già esistenti per costruire una forza politica autorevole che abbia una propria identità forte e riconoscibile, autenticamente terza, e che possa accogliere tutti coloro che in Europa fanno parte della grande famiglia di Renew e di Alde". "Auspico da sempre - rimarca - che ciò che rappresenta in Italia la Fondazione Luigi Einaudi sul piano culturale possa avere una proiezione sul piano politico-parlamentare, come avviene in altri paesi. In questo quadro sto lavorando affinché si costituisca un soggetto politico unitario”.

Cosa bisogna aspettarsi dall’incontro di Bologna? "Sarà il primo congresso dei LibDem europei, un appuntamento già programmato dopo la convention che si è svolta a gennaio a Milano. P roveremo a ragionare insieme sull’idea di una lista per le elezioni europee che raggruppi tutti i liberaldemocratici, che però non sia composta dalla somma dei singoli simboli delle forze politiche aderenti a Renew Europe, ma un progetto, ancorché di prospettiva, che vada oltre la scadenza elettorale. Se quello dei LibDem dovesse essere un progetto che nasce e muore alle elezioni del 2024 ne sarei totalmente disinteressato e insieme a me ne sarebbero disinteressati i tanti amici che quotidianamente ci lavorano”.

L’idea, secondo Benedetto, “è quella di riprendere in mano il progetto di costruire un partito unitario, nei tempi possibili, che si è bruscamente interrotto nelle scorse settimane”. L’appuntamento elettorale, in programma a giugno dell’anno prossimo, sarà solo il primo step, dice, sul quale si potrà già fare un primo bilancio.

“Sappiamo che stiamo andando incontro a un momento decisivo, che arriverà immediatamente dopo la ripresa estiva. Da settembre entreremo nel vivo delle elezioni europee e bisognerà individuare un programma comune e i profili migliori che si dovranno misurare con il voto”. Coinvolgerete tutti? “Certamente p arleremo con tutti, nessuno escluso. Allargare il nostro progetto a chi si ritrova nei nostri valori è nella nostra ragione sociale, ma ci rendiamo conto che non sarà semplice ”, conclude.