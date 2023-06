Europee, Infante (Insieme): "Chiaro il no del Papa ad avvicinamento tra conservatori e popolari"

Il messaggio del Santo Padre Francesco ai membri del gruppo del partito popolare europeo nel Parlamento europeo, lo scorso 9 giugno, "è un no alla possibilità di avvicinamento in Europa tra i conservatori e i popolari, cosa a cui potrebbe ambire Giorgia Meloni ". Ne discute con l'Adnkronos l'ex democristiano Giancarlo Infante, del coordinamento nazionale del partito di centro cristianamente ispirato Insieme, al momento impegnato in una interlocuzione "con Moratti, De Mita, Fioroni, amici del Terzo Polo", che "dovrebbe definirsi entro il mese di settembre", spiegando che n elle parole del Papa "c'è un inequivocabile richiamo all'unità dei popolari ed un monito rispetto al fatto che non possano stare né con i conservatori, né con le sinistre poiché ai primi manca l'attenzione alla dottrina sociale della Chiesa, ai secondi l'attenzione ai temi etici".

Da cosa si evincono queste considerazioni? "Il Papa a mio avviso ha ricordato i fondamenti di quella che deve essere la presenza di chi si dice popolare ispirato cristianamente - spiega Infante alludendo anche alla concitazione delle forze politiche centriste in atto dalla morte di Silvio Berlusconi ed in vista delle prossime elezioni Europee - Quando il Santo Padre fa riferimento all''unità' ha ben presente che i popolari europei hanno tante posizioni, un po' perché vivono in paesi molto diversi fra di loro e poi perché soprattutto c'è la grande divisione di cultura politica fra i cattolici che si rapportano alla dottrina sociale della Chiesa e i protestanti che la dottrina sociale non la hanno. A mio avviso - prosegue - il Papa ricorda che i popolari debbono mettere insieme l'impegno sociale con quello a difesa e sostegno della persona, della famiglia e del libero organizzarsi dei gruppi sociali e civili intermedi . E' una unità che richiede un equilibrio fra questi due aspetti, fra temi sociali ed etici".

Il messaggio del Santo Padre "è estremamente significativo in vista delle europee, quando anche grazie al sistema elettorale proporzionale che non premia le coalizioni, i popolari avranno l'occasione di proporre il patrimonio rappresentato dal popolarismo senza farsi deviare dall'illusione di fare un enorme autobus dei conservatori ma piuttosto precisando al centro i principi ispiratori di fondo - illustra Infante - Ciò anche alla luce dell'illusione degli ultimi decenni, dove sempre i popolari hanno finito per seguire politiche liberiste e alla fine anti-popolari". "Che c'entrano con i popolari - incalza l'ex democristiano - politici come Renzi e Calenda che in Europa aderiscono a Renew Europe? Sono forze con cui si può intraprendere una strada in comune, ma non certo illudersi su una fusione che non ha né sostanza, né senso, né prospettive".

Ciò non toglie però, anche in vista oggi e domani a Bologna del congresso nazionale dei LibDem europei (che ambisce alla costruzione di una casa politica per i liberali e che vedrà la partecipazione tra gli altri di Carlo Calenda, Matteo Renzi, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova e del presidente di Alde, Ilhan Kyuchyuk), che si dia " grande attenzione a tutti coloro che lavorano per superare la sciagura del bipolarismo in Italia. Ma come dicemmo già alla nascita del Terzo polo - rammenta il centrista - non è con l'efficientismo che si supera un sistema politico oramai agli occhi di tutti decotto. Le masse popolari a cui bisogna rivolgerci non possono essere lasciate al populismo della destra o al velleitarismo della sinistra". Quindi no anche ai liberali di centro in un partito popolare italiano? "Che politiche vogliano fare non è stato chiarito - risponde - Noi siamo per le politiche sociali e sul piano istituzionale non per il presidenzialismo o per l'ampliamento a dismisura del ruolo del presidente del Consiglio che di potere ne ha già troppo e vogliamo tornare alla centralità del Parlamento". (di Roberta Lanzara)